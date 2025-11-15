Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе мастер строительной компании сорвался с эстакады

22:12, 15 ноя 2025

5 ноября в Уфе 33-летний мастер строительной компании «ДСК КПД» сорвался с эстакады для ремонта железобетонных конструкций. Мужчина упал с высоты 2,5 метра, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу № 21.

По информации от руководителя Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, у пострадавшего диагностирована сочетанная травма. Ведомство начало расследование, чтобы выяснить причины несчастного случая.

Маляр погибла под упавшим оборудованием на заводе в Башкирии

Маляр погибла под упавшим оборудованием на заводе в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
