В Уфе мастер строительной компании сорвался с эстакады
22:12, 15 ноя 2025
5 ноября в Уфе 33-летний мастер строительной компании «ДСК КПД» сорвался с эстакады для ремонта железобетонных конструкций. Мужчина упал с высоты 2,5 метра, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу № 21.
По информации от руководителя Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, у пострадавшего диагностирована сочетанная травма. Ведомство начало расследование, чтобы выяснить причины несчастного случая.
Автор: Семен Подгорный
