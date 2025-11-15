Все новости Уфы и Башкортостана
Пьяную уфимку сняли с рейса в Турцию прямо перед вылетом

Пьяную уфимку сняли с рейса в Турцию прямо перед вылетом

22:18, 15 ноя 2025

В уфимском аэропорту 39-летнюю женщину не допустили на рейс в Анталью из-за алкогольного опьянения.

Сотрудники авиакомпании заметили, что от пассажирки сильно пахнет спиртным, а её походка неустойчива. Чтобы обеспечить безопасность на борту, они отказали ей в посадке и вызвали транспортную полицию.

Женщину доставили в отделение полиции, где составили административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Отпуск для неё закончился, не начавшись. Информацию подтвердили в управлении МВД на транспорте.

