Пьяную уфимку сняли с рейса в Турцию прямо перед вылетом
22:18, 15 ноя 2025
В уфимском аэропорту 39-летнюю женщину не допустили на рейс в Анталью из-за алкогольного опьянения.
Сотрудники авиакомпании заметили, что от пассажирки сильно пахнет спиртным, а её походка неустойчива. Чтобы обеспечить безопасность на борту, они отказали ей в посадке и вызвали транспортную полицию.
Женщину доставили в отделение полиции, где составили административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Отпуск для неё закончился, не начавшись. Информацию подтвердили в управлении МВД на транспорте.
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
