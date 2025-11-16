Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 340 человек, среди них — 16 детей

20:49, 16 ноя 2025

С начала 2025 года на дорогах Башкирии в автомобильных авариях погибли 340 человек, среди них — 16 детей. Эти данные в День памяти жертв ДТП сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Он призвал всех участников движения быть бдительнее, чтобы избежать новых трагедий. Чтобы сохранить свою жизнь и жизни других, ГИБДД напоминает о простых правилах:

  • Водителям: соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Неоправданный риск на дороге может привести к необратимым последствиям.
  • Пешеходам: переходить дорогу только в установленных местах. В тёмное время суток обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметнее для водителей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
