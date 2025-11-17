Все новости Уфы и Башкортостана
В башкирском Нефтекамске мужчина погиб в пожаре из-за сигареты

В башкирском Нефтекамске мужчина погиб в пожаре из-за сигареты

09:58, 17 ноя 2025

Вечером 16 ноября в Нефтекамске в однокомнатной квартире на улице Нефтяников произошёл пожар, в котором погиб 69-летний мужчина. По предварительной информации от МЧС, возгорание началось на кухне из-за неосторожного курения.

Прибывшие на вызов пожарные потушили огонь. Тело жильца было обнаружено во время разбора завалов после ликвидации возгорания.

Сейчас дознаватель МЧС работает на месте, чтобы установить точные причины произошедшего. Подобные случаи — частое последствие курения в квартире. Чтобы избежать пожара, не курите в постели и убедитесь, что полностью затушили сигарету.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске пожар в Нефтекамске
