В Уфе водитель «ГАЗели» застрял в кабине после аварии на М-5

15:16, 17 ноя 2025

Сегодня днём на трассе М-5 «Урал» под Уфой столкнулись «ГАЗель» и большегруз. 27-летнего водителя «ГАЗели» зажало в деформированной кабине, и чтобы его достать, спасателям пришлось использовать спецтехнику.

Авария произошла на 1469-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель «ГАЗели» не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении. От удара кабину малотоннажника сильно смяло.

На место происшествия приехали сотрудники поисково-спасательного отряда, МЧС, полиция и бригада скорой помощи. Чтобы извлечь пострадавшего из искорёженного металла, спасатели использовали гидравлические инструменты.

Водителя с травмами передали медикам и доставили в больницу. ГАИ Башкирии выясняет точные причины аварии. Водителям, которые едут по этому участку, стоит быть внимательнее и учитывать возможные задержки.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ РБ / телеграм
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
