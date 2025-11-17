В Дуванском районе Башкирии прокуратура проверяет школу, где в драке пострадал ученик

15:27, 17 ноя 2025

Прокуратура Башкирии начала проверку в одной из школ Дуванского района после того, как в драке пострадал ребёнок.

Конфликт произошёл 15 октября. В ходе ссоры между двумя учениками один из мальчиков получил травмы. Теперь прокуроры выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ведомство оценит, как руководство школы обеспечивает безопасность детей и соблюдает законы об их правах. Проверке подвергнут и родителей обоих участников конфликта — прокуратура установит, насколько они выполняли свои обязанности по воспитанию.

Автор: Семен Подгорный