В Башкирии 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления

В Башкирии 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления

15:37, 17 ноя 2025

В ночь на 17 ноября в Башкирии госпитализировали 15-летнюю школьницу с сильным отравлением лекарствами. Сейчас она находится в реанимации.

По сообщению главы регионального Минздрава Айрата Рахматуллина, врачи стабилизируют состояние девушки. Как только оно улучшится, её переведут в детское отделение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Автор: Семен Подгорный
Теги: отравление
