В Башкирии 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления
15:37, 17 ноя 2025
В ночь на 17 ноября в Башкирии госпитализировали 15-летнюю школьницу с сильным отравлением лекарствами. Сейчас она находится в реанимации.
По сообщению главы регионального Минздрава Айрата Рахматуллина, врачи стабилизируют состояние девушки. Как только оно улучшится, её переведут в детское отделение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Автор: Семен Подгорный
