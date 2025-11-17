В Башкирии 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления

15:37, 17 ноя 2025

В ночь на 17 ноября в Башкирии госпитализировали 15-летнюю школьницу с сильным отравлением лекарствами. Сейчас она находится в реанимации.

По сообщению главы регионального Минздрава Айрата Рахматуллина, врачи стабилизируют состояние девушки. Как только оно улучшится, её переведут в детское отделение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Автор: Семен Подгорный