В Уфе пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за новой схемы мошенников
21:28, 17 ноя 2025
76-летняя жительница Уфы перевела мошенникам более миллиона рублей. Аферисты действовали в два этапа: сначала предложили льготную замену электросчётчика, а затем, под видом спасения денег, убедили перевести все накопления на «безопасный счёт». Разберём схему, чтобы вы могли защитить себя и своих близких.
Этап 1: Звонок от «Энергосбыта»
Сначала женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником «Энергосбыта». Он сообщил о возможности установить новый счётчик по льготной программе и попросил продиктовать номер СНИЛС для оформления заявки. Это была уловка, чтобы получить личные данные.
Этап 2: Звонок от «Росфинмониторинга»
Сразу после этого позвонила другая мошенница. Она представилась сотрудницей службы безопасности и предупредила, что предыдущий звонок был от аферистов, а с картами пенсионерки происходят подозрительные операции. Чтобы «спасти» сбережения, она настоятельно рекомендовала связаться с «Росфинмониторингом».
Финал: Перевод денег
Далее лжесотрудники финансового ведомства убедили женщину, что её деньги в опасности. Под предлогом защиты они уговорили её снять все накопления и перевести их на указанный ими счёт. Чтобы ускорить процесс, мошенники даже вызвали ей такси до банка. Женщина поняла, что её обманули, только когда вернулась домой.
Полиция возбудила уголовное дело и ведёт поиск преступников.
Помните: сотрудники банков, коммунальных служб или госорганов никогда не просят переводить деньги на «защищённые» счета и не звонят с такими предложениями. Если вам поступил подобный звонок — положите трубку и самостоятельно позвоните в организацию по официальному номеру.
