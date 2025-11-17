В Уфе пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за новой схемы мошенников

21:28, 17 ноя 2025

76-летняя жительница Уфы перевела мошенникам более миллиона рублей. Аферисты действовали в два этапа: сначала предложили льготную замену электросчётчика, а затем, под видом спасения денег, убедили перевести все накопления на «безопасный счёт». Разберём схему, чтобы вы могли защитить себя и своих близких.

Этап 1: Звонок от «Энергосбыта»

Сначала женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником «Энергосбыта». Он сообщил о возможности установить новый счётчик по льготной программе и попросил продиктовать номер СНИЛС для оформления заявки. Это была уловка, чтобы получить личные данные.

Этап 2: Звонок от «Росфинмониторинга»

Сразу после этого позвонила другая мошенница. Она представилась сотрудницей службы безопасности и предупредила, что предыдущий звонок был от аферистов, а с картами пенсионерки происходят подозрительные операции. Чтобы «спасти» сбережения, она настоятельно рекомендовала связаться с «Росфинмониторингом».

Финал: Перевод денег

Далее лжесотрудники финансового ведомства убедили женщину, что её деньги в опасности. Под предлогом защиты они уговорили её снять все накопления и перевести их на указанный ими счёт. Чтобы ускорить процесс, мошенники даже вызвали ей такси до банка. Женщина поняла, что её обманули, только когда вернулась домой.

Полиция возбудила уголовное дело и ведёт поиск преступников.

Помните: сотрудники банков, коммунальных служб или госорганов никогда не просят переводить деньги на «защищённые» счета и не звонят с такими предложениями. Если вам поступил подобный звонок — положите трубку и самостоятельно позвоните в организацию по официальному номеру.

