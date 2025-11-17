В Башкирии подросток спас семью из горящего дома

21:34, 17 ноя 2025

Ночью в селе Верхние Киги загорелся частный дом на улице Айса. 16-летний парень спас всю семью — родителей и четверых младших детей.

Пожар начался на мансардном этаже, где спал подросток. Он проснулся от треска и запаха дыма. Увидев, что горит стена, он не растерялся: побежал вниз и разбудил родных. Благодаря его быстрым действиям все успели выбежать из дома до того, как огонь распространился.

Прибывшие через несколько минут пожарные потушили пламя. Никто из семьи не пострадал. По предварительной версии МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ