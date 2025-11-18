Все новости Уфы и Башкортостана
На трассе М-5 в Башкирии столкнулись пять автомобилей

21:53, 18 ноя 2025

Сегодня на 1356-м километре федеральной трассы М-5 произошла крупная авария. Столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля. Водителя и пассажира «Шевроле Нивы» доставили в больницу города Туймазы. Погибших нет.

Авария случилась возле стоянки «Юлдузлы». Грузовик «Шакман», ехавший из Самары в Уфу, врезался в попутную «Газель». От удара её отбросило на стоявшие рядом ещё одну «Газель» и легковой автомобиль «Мицубиси».

После этого «Шакман» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Шевроле Нивой». Пострадали люди, находившиеся в этом автомобиле.

Госавтоинспекция Башкирии просит водителей быть осторожнее из-за неблагоприятных погодных условий. Ведомство рекомендует отказаться от рискованных манёвров и сохранять максимальную концентрацию за рулём.

