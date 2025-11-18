В Башкирии в больнице скончалась сбитая пьяным водителем девушка

22:16, 18 ноя 2025

12 ноября в Стерлитамаке на проспекте Ленина водитель BMW X5 сбил на пешеходном переходе двух 18-летних подруг. Одна из девушек скончалась в больнице от полученных травм. Вторая пострадавшая получила лёгкие травмы, и после осмотра врачей её отпустили домой.

Водитель, 30-летний мужчина, скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан. Алкотестер показал сильное опьянение — 0,809 мг/л в выдыхаемом воздухе. Выяснилось, что мужчина сел за руль без водительских прав: ранее его уже лишали удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас виновник аварии находится в следственном изоляторе. Против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Автор: Семен Подгорный