Обезьяна атаковала туриста из Башкирии

22:35, 18 ноя 2025

Роспотребнадзор призывает туристов быть осторожнее с дикими животными во время зарубежных поездок. Поводом стал недавний случай: обезьяна укусила жителя Стерлитамака, отдыхавшего за границей. Мужчина не получил серьезных травм, но инцидент напомнил о важности соблюдения правил безопасности.

Главное правило в отпуске — избегать любых контактов с дикими животными, даже если они кажутся безобидными. Специалисты ведомства не рекомендуют:

приближаться к животным;

кормить их или угощать лакомствами;

пытаться погладить или устроить фотосессию.

Такое поведение может спровоцировать животное на агрессию, так как оно воспринимает внимание человека как угрозу. Это касается не только обезьян, но и белок, лис и других зверей.

Кроме риска нападения, контакт с дикими животными опасен из-за возможных инфекций. Они могут быть переносчиками бешенства и других заболеваний. Чтобы сделать отдых безопасным, Роспотребнадзор советует перед поездкой изучить эпидемиологическую обстановку в стране назначения. Эту информацию можно найти на официальном сайте ведомства или уточнить у своего туроператора.

Автор: Семен Подгорный