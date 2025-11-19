Все новости Уфы и Башкортостана
Нефтекамске неизвестный требовал у школьницы интимные видео за игровые бонусы

Нефтекамске неизвестный требовал у школьницы интимные видео за игровые бонусы

21:16, 19 ноя 2025

В полицию Нефтекамска обратились родители десятилетней девочки. Неизвестный мужчина пытался получить от ребенка фотографии и видео личного характера через мессенджер. МВД начало проверку и ищет подозреваемого.

Незнакомец написал школьнице в мессенджере под предлогом помощи в популярной онлайн-игре. Когда диалог завязался, он предложил сделку: игровые бонусы в обмен на интимные фотографии девочки.

После того как ребенок проигнорировал сообщение, мужчина предложил деньги — 150 тысяч рублей за откровенное видео.

Девочка не поддалась на манипуляции, заблокировала контакт и сразу рассказала о случившемся взрослым.

Сейчас следователи устанавливают личность мужчины и выясняют детали переписки.

