Нефтекамске неизвестный требовал у школьницы интимные видео за игровые бонусы
21:16, 19 ноя 2025
В полицию Нефтекамска обратились родители десятилетней девочки. Неизвестный мужчина пытался получить от ребенка фотографии и видео личного характера через мессенджер. МВД начало проверку и ищет подозреваемого.
Незнакомец написал школьнице в мессенджере под предлогом помощи в популярной онлайн-игре. Когда диалог завязался, он предложил сделку: игровые бонусы в обмен на интимные фотографии девочки.
После того как ребенок проигнорировал сообщение, мужчина предложил деньги — 150 тысяч рублей за откровенное видео.
Девочка не поддалась на манипуляции, заблокировала контакт и сразу рассказала о случившемся взрослым.
Сейчас следователи устанавливают личность мужчины и выясняют детали переписки.
