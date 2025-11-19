В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год

21:38, 19 ноя 2025

С начала 2025 года в Башкирии в результате пожаров погибли 173 человека, среди которых 12 детей. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

За текущий год в регионе зарегистрировано более 6800 случаев возгорания. Только в осенний период в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило свыше трех тысяч обращений граждан о происшествиях, связанных с огнем.

В ведомстве отметили рост числа пожаров. Основными причинами возгораний стали неисправное отопительное оборудование, нарушение правил использования печей и небрежное обращение с огнем.

Сотрудники Госкомитета по ЧС призвали жителей республики соблюдать меры безопасности. Необходимо следить за состоянием электроприборов, своевременно заменять поврежденные розетки и отключать технику от сети перед сном и уходом из дома. Горючие предметы должны находиться на безопасном расстоянии от нагревательных устройств.

При использовании печного отопления важно регулярно осматривать печь и дымоход, устранять любые повреждения. Специалисты предупредили: нельзя оставлять топящуюся печь без контроля, применять горючие жидкости для розжига, а также использовать ее для сушки одежды и дров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ