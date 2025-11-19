Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год

В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год

21:38, 19 ноя 2025

С начала 2025 года в Башкирии в результате пожаров погибли 173 человека, среди которых 12 детей. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

За текущий год в регионе зарегистрировано более 6800 случаев возгорания. Только в осенний период в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило свыше трех тысяч обращений граждан о происшествиях, связанных с огнем.

В ведомстве отметили рост числа пожаров. Основными причинами возгораний стали неисправное отопительное оборудование, нарушение правил использования печей и небрежное обращение с огнем.

Сотрудники Госкомитета по ЧС призвали жителей республики соблюдать меры безопасности. Необходимо следить за состоянием электроприборов, своевременно заменять поврежденные розетки и отключать технику от сети перед сном и уходом из дома. Горючие предметы должны находиться на безопасном расстоянии от нагревательных устройств.

При использовании печного отопления важно регулярно осматривать печь и дымоход, устранять любые повреждения. Специалисты предупредили: нельзя оставлять топящуюся печь без контроля, применять горючие жидкости для розжига, а также использовать ее для сушки одежды и дров.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также

С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек
Происшествия в Башкирии
С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек
Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю
Происшествия в Башкирии
Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю
Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах
Происшествия в Башкирии
Глава госкомитета по ЧС Башкирии сообщил о 42 погибших при пожарах
28 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала года
Происшествия в Башкирии
28 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен