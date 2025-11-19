Фейк о закрытии завода в Стерлитамаке опровергли

21:51, 19 ноя 2025

В соцсетях и мессенджерах Башкирии распространили фейк: НПЗ в Стерлитамаке якобы остановил выпуск авиационного топлива, а с 20 ноября отменят рейсы по 27 направлениям.

В поддельном письме от имени Минтранса говорилось: производство агидола уничтожено, поставки топлива для ВКС России прекратились. Чтобы обеспечить военную авиацию, власти запретили продавать топливо гражданским авиакомпаниям.

Администрация Стерлитамака опровергла информацию. Завод работает нормально, рейсы летают по расписанию. Власти попросили жителей проверять информацию и доверять официальным источникам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Стерлитамака / пресс-служба