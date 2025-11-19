Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Налетчик в маске ограбил дом бизнесвумен под Уфой

Налетчик в маске ограбил дом бизнесвумен под Уфой

22:10, 19 ноя 2025

Топ-менеджер международной сетевой компании из Уфы Альбина Хафизова рассказала в соцсетях о дерзком ограблении. Инцидент произошел в загородном доме бизнесвумен, где в тот момент находилась только ее несовершеннолетняя дочь.

В жилище проник неизвестный в маске, которого практически невозможно опознать по записям видеонаблюдения. Преступник действовал профессионально — точно знал, когда никого не будет дома и с какой стороны удобнее проникнуть внутрь. Девочка случайно помешала грабителю, но тот успел забрать дорогостоящие вещи. К счастью, ребенок не пострадал.

Супруг Альбины предполагает, что причиной ограбления стали публикации жены в интернете. Женщина демонстрировала подписчикам привезенные из Китая айфоны, одеяла и другие товары. Возможно, именно эти посты привлекли внимание злоумышленника.

Полиция Башкирии уже занялась розыском преступника. Сама Хафизова призвала родителей обучить детей правилам безопасного поведения при встрече с незваными гостями.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимка отбилась от грабителя у подъезда дома

Читайте также:

Уфимка отбилась от грабителя у подъезда дома
Автор: Семен Подгорный
Фото: Альбина Хафизова / Соцсети
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе ограбление
Читайте также

В Башкирии хозяйская собака укусила девочку
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии хозяйская собака укусила девочку
В Уфе неизвестный выстрелил в девочку из пневматики
Происшествия в Башкирии
В Уфе неизвестный выстрелил в девочку из пневматики
В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа
Обошли камеры и огромного пса: в Башкирии трое в масках похитили из дома предпринимательницы 40 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Обошли камеры и огромного пса: в Башкирии трое в масках похитили из дома предпринимательницы 40 млн рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен