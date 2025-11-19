Налетчик в маске ограбил дом бизнесвумен под Уфой

22:10, 19 ноя 2025

Топ-менеджер международной сетевой компании из Уфы Альбина Хафизова рассказала в соцсетях о дерзком ограблении. Инцидент произошел в загородном доме бизнесвумен, где в тот момент находилась только ее несовершеннолетняя дочь.

В жилище проник неизвестный в маске, которого практически невозможно опознать по записям видеонаблюдения. Преступник действовал профессионально — точно знал, когда никого не будет дома и с какой стороны удобнее проникнуть внутрь. Девочка случайно помешала грабителю, но тот успел забрать дорогостоящие вещи. К счастью, ребенок не пострадал.

Супруг Альбины предполагает, что причиной ограбления стали публикации жены в интернете. Женщина демонстрировала подписчикам привезенные из Китая айфоны, одеяла и другие товары. Возможно, именно эти посты привлекли внимание злоумышленника.

Полиция Башкирии уже занялась розыском преступника. Сама Хафизова призвала родителей обучить детей правилам безопасного поведения при встрече с незваными гостями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Альбина Хафизова / Соцсети