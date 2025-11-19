Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии водитель Chery Tiggo сбил пешехода насмерть

22:14, 19 ноя 2025

Утром 19 ноября на улице С. Юлаева в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщают в региональном ГИБДД.

34-летний мужчина, управлявший автомобилем Chery Tiggo, совершил наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Пострадавшему было 45 лет. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина погиб на месте происшествия еще до прибытия бригады медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.

