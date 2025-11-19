В Башкирии водитель Chery Tiggo сбил пешехода насмерть
22:14, 19 ноя 2025
Утром 19 ноября на улице С. Юлаева в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщают в региональном ГИБДД.
34-летний мужчина, управлявший автомобилем Chery Tiggo, совершил наезд на человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
Пострадавшему было 45 лет. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина погиб на месте происшествия еще до прибытия бригады медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
