На улице Заки Валиди в Уфе водитель УАЗа сбил девушку на переходе
22:26, 19 ноя 2025
Днем 18 ноября в Уфе произошла авария на регулируемом переходе улицы Заки Валиди. 33-летний водитель УАЗа с прицепом, двигаясь в сторону улицы Аксакова, сбил 18-летнюю девушку.
По словам водителя, он не заметил пешехода. Девушка получила множественные травмы, ее доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Обстановка на дорогах Уфы
За прошедшие сутки в городе произошло 46 аварий, в которых пострадали три человека. Инспекторы ГИБДД зафиксировали почти 400 нарушений правил дорожного движения.
Самые частые нарушения водителей:
- 36 человек ехали не пристегнувшись;
- 25 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах;
- 15 нарушили правила перевозки детей.
Также инспекторы задержали семерых пьяных водителей. Трое из них отказались проходить медицинское освидетельствование.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе водитель «ГАЗели» застрял в кабине после аварии на М-5