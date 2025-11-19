Все новости Уфы и Башкортостана
На улице Заки Валиди в Уфе водитель УАЗа сбил девушку на переходе

На улице Заки Валиди в Уфе водитель УАЗа сбил девушку на переходе

22:26, 19 ноя 2025

Днем 18 ноября в Уфе произошла авария на регулируемом переходе улицы Заки Валиди. 33-летний водитель УАЗа с прицепом, двигаясь в сторону улицы Аксакова, сбил 18-летнюю девушку.

По словам водителя, он не заметил пешехода. Девушка получила множественные травмы, ее доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Обстановка на дорогах Уфы

За прошедшие сутки в городе произошло 46 аварий, в которых пострадали три человека. Инспекторы ГИБДД зафиксировали почти 400 нарушений правил дорожного движения.

Самые частые нарушения водителей:

  • 36 человек ехали не пристегнувшись;
  • 25 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах;
  • 15 нарушили правила перевозки детей.

Также инспекторы задержали семерых пьяных водителей. Трое из них отказались проходить медицинское освидетельствование.

