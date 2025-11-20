Житель Башкирии избил 14-летнюю девочку на квадроцикле из-за шума

21:25, 20 ноя 2025

В Иглинском районе завершено расследование нападения на 14-летнюю девочку. 38-летний житель села Акбердино избил подростка тростью и поленом, так как его разозлил шум мотора. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Вечером 7 сентября девочка каталась на квадроцикле в селе Акбердино. Местному жителю не понравился громкий звук техники. Он вышел на улицу, остановил подростка и начал наносить удары по шлему и корпусу тростью и поленом. Также он повредил квадроцикл и угрожал школьнице убийством.

Пострадавшая смогла уехать с места нападения. Врачи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи уже собрали доказательства и передали материалы в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения дело уйдет в суд.

