Беспилотник помог поймать похитителей солярки с тепловоза в Башкирии

21:33, 20 ноя 2025

На станции Инзер в Белорецком районе полицейские задержали двух сотрудников локомотивного депо: 36-летнего машиниста и его помощника. Их обвиняют в краже дизельного топлива с тепловоза.

Транспортная полиция получила информацию о готовящемся хищении. Чтобы поймать нарушителей с поличным, оперативники организовали наблюдение с помощью беспилотника. Железнодорожники не знали о слежке. Они слили 120 литров солярки из бака локомотива в канистры и погрузили их в личный автомобиль, чтобы вывезти и продать.

Полицейские задержали сотрудников до того, как те успели уехать. Весь процесс кражи записала камера дрона — это видео стало главным доказательством.

Ущерб предприятию оценили в 6 тысяч рублей. Против машиниста и помощника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, следствие продолжается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео