Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Беспилотник помог поймать похитителей солярки с тепловоза в Башкирии

Беспилотник помог поймать похитителей солярки с тепловоза в Башкирии

21:33, 20 ноя 2025

На станции Инзер в Белорецком районе полицейские задержали двух сотрудников локомотивного депо: 36-летнего машиниста и его помощника. Их обвиняют в краже дизельного топлива с тепловоза.

Транспортная полиция получила информацию о готовящемся хищении. Чтобы поймать нарушителей с поличным, оперативники организовали наблюдение с помощью беспилотника. Железнодорожники не знали о слежке. Они слили 120 литров солярки из бака локомотива в канистры и погрузили их в личный автомобиль, чтобы вывезти и продать.

Полицейские задержали сотрудников до того, как те успели уехать. Весь процесс кражи записала камера дрона — это видео стало главным доказательством.

Ущерб предприятию оценили в 6 тысяч рублей. Против машиниста и помощника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, следствие продолжается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии двое подростков обокрали убежище ради видео для соцсетей

Читайте также:

В Башкирии двое подростков обокрали убежище ради видео для соцсетей
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе кража
Читайте также

В Стерлитамаке задержали молодых людей за торговлю банковскими картами
Человек и закон в Башкирии
В Стерлитамаке задержали молодых людей за торговлю банковскими картами
Бывшего главу уфимского завода обвиняют в хищении средств через фирму жены
Человек и закон в Башкирии
Бывшего главу уфимского завода обвиняют в хищении средств через фирму жены
В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
В Башкирии полицейские нашли подозреваемых в убийстве 14 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии полицейские нашли подозреваемых в убийстве 14 лошадей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен