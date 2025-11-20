В Уфе каменщик получил ожоги на стекольном производстве

21:38, 20 ноя 2025

17 ноября на заводе в Уфе пострадал 32-летний каменщик. Во время работы он оступился и попал ногой в зону с расплавленным стеклом.

Несчастный случай произошел, когда рабочий демонтировал огнеупорную плиту над каналом, по которому подается стекло в машину. Мужчина не удержался и наступил левой ногой в раскаленную массу. Температура была настолько высокой, что на нем загорелась одежда.

Пострадавшего отвезли в городскую больницу № 18 с тяжелыми ожогами ног. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Гострудинспекция начала расследование. Специалисты выясняют, почему рабочий оказался в опасной зоне, соблюдалась ли техника безопасности, и кто виноват в случившемся.

Автор: Семен Подгорный