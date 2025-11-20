Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе каменщик получил ожоги на стекольном производстве

В Уфе каменщик получил ожоги на стекольном производстве

21:38, 20 ноя 2025

17 ноября на заводе в Уфе пострадал 32-летний каменщик. Во время работы он оступился и попал ногой в зону с расплавленным стеклом.

Несчастный случай произошел, когда рабочий демонтировал огнеупорную плиту над каналом, по которому подается стекло в машину. Мужчина не удержался и наступил левой ногой в раскаленную массу. Температура была настолько высокой, что на нем загорелась одежда.

Пострадавшего отвезли в городскую больницу № 18 с тяжелыми ожогами ног. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Гострудинспекция начала расследование. Специалисты выясняют, почему рабочий оказался в опасной зоне, соблюдалась ли техника безопасности, и кто виноват в случившемся.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе мастер строительной компании сорвался с эстакады

Читайте также:

В Уфе мастер строительной компании сорвался с эстакады
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
Читайте также

Рабочий потерял конечность на керамическом заводе в Белебее
Происшествия в Башкирии
Рабочий потерял конечность на керамическом заводе в Белебее
В Башкирии рабочему оторвало ноги
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рабочему оторвало ноги
В Уфе сварщик пострадал от возгорания спецодежды
Происшествия в Башкирии
В Уфе сварщик пострадал от возгорания спецодежды
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен