В Башкирии осудят троих приезжих за убийство соседа из-за музыки

21:50, 20 ноя 2025

В городской суд Салавата передано уголовное дело против троих уроженцев Курской области. Их обвиняют в том, что в ходе бытового конфликта они убили одного человека и избили другого.

Все случилось в июле этого года в жилом доме на улице Пархоменко. Из квартиры, где находились обвиняемые, громко играла музыка. Двое соседей решили разобраться с шумом и поднялись на лестничную площадку, чтобы сделать замечание.

Разговор не получился: мужчины начали ругаться, и словесная перепалка переросла в драку. Трое обвиняемых напали на соседей.

Один из соседей получил множественные травмы и скончался на месте. Второй выжил, хотя и получил вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение. Теперь степень вины и наказание для участников драки определит суд.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия в Салавате драка убийство
