В Башкирии осудят троих приезжих за убийство соседа из-за музыки
21:50, 20 ноя 2025
В городской суд Салавата передано уголовное дело против троих уроженцев Курской области. Их обвиняют в том, что в ходе бытового конфликта они убили одного человека и избили другого.
Все случилось в июле этого года в жилом доме на улице Пархоменко. Из квартиры, где находились обвиняемые, громко играла музыка. Двое соседей решили разобраться с шумом и поднялись на лестничную площадку, чтобы сделать замечание.
Разговор не получился: мужчины начали ругаться, и словесная перепалка переросла в драку. Трое обвиняемых напали на соседей.
Один из соседей получил множественные травмы и скончался на месте. Второй выжил, хотя и получил вред здоровью средней тяжести.
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение. Теперь степень вины и наказание для участников драки определит суд.
