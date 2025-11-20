Все новости Уфы и Башкортостана
Владелица «Ягуара» требует миллион рублей с семьи школьника попавшего в ДТП

21:57, 20 ноя 2025

В Башкирии владелица автомобиля «Ягуар» с номерами «777» подала в суд на родителей подростка. Она требует 1,1 миллиона рублей за ремонт машины после аварии, которая произошла в августе в Иглинском районе. Ситуацию взяла под контроль председатель Совета по правам человека при Главе Башкирии Зульфия Гайсина.

ДТП случилось, когда женщина на иномарке и двое подростков на электровелосипедах двигались в попутном направлении. Один из школьников начал поворот налево. Водитель «Ягуара» резко вывернула руль влево, сбила подростка и съехала на обочину.

В результате аварии мальчик получил сотрясение мозга, ушибы и серьезную психологическую травму: он боится машин и дороги.

Сначала виновником считали школьника. Однако суд первой инстанции установил его невиновность, так как на асфальте отсутствовали следы торможения автомобиля. Несмотря на решение суда, владелица машины настаивает на компенсации ущерба в 1,1 миллиона рублей.

Мать пострадавшего указала на нарушения в ходе расследования:

  • Электровелосипед изъяли на штрафстоянку, а автомобиль виновницы — нет.
  • Пострадавшего ребенка не направили на судмедэкспертизу.
  • Водителя не проверили на состояние опьянения.

Родители опасаются, что истица использует связи, чтобы выиграть апелляцию. Зульфия Гайсина заявила, что вины подростка нет, это уже доказал суд. Правозащитники намерены добиться полной реабилитации семьи и взыскать компенсацию за травмы ребенка с водителя.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Советник | Башкортостан / телеграм-канал
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе дтп в иглинском районе
