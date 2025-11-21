Уфимка два часа провела в яме на проспекте Октября

21:50, 21 ноя 2025

В Уфе 57-летняя женщина упала в яму во время ночной прогулки по проспекту Октября. Она не смогла выбраться самостоятельно и провела в ловушке около двух часов.

Пострадавшую обнаружили спасатели Управления гражданской защиты города. К моменту их приезда женщина сильно замерзла и с трудом разговаривала. Сотрудники службы вытащили ее на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

В ведомстве предупредили: будьте внимательны во время прогулок по городу в темное время суток, особенно на ремонтируемых участках или в плохо освещенных местах. Если вы заметили открытый люк или опасную яму, сообщите об этом в диспетчерскую службу, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе каменщик получил ожоги на стекольном производстве

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы