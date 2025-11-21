В Башкирии задержали группу, которая вымогала деньги у подростков

22:03, 21 ноя 2025

В Ишимбае трое молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет похищали несовершеннолетних, избивали их и требовали деньги. Повод для шантажа был выдуманным: жертв обвиняли в торговле наркотиками, сообщили в региональном Следкоме.

17 сентября 2025 года группа насильно посадила 16-летнего знакомого в машину и увезла на городской пляж. Там подростка избили и заставили на камеру признаться в распространении запрещенных веществ. За нераспространение этого видео вымогатели потребовали 100 тысяч рублей.

Пострадавшего отпустили искать деньги, но при передаче суммы вымогателей задержали силовики.

Следователи выяснили, что это не единичный случай. Установлены еще два эпизода с жертвами 15 и 17 лет. Схема была той же: обвинение в наркоторговле, угрозы, требование 100 тысяч рублей.

Подозреваемые находятся под стражей, Следственный комитет возбудил уголовные дела. Решается вопрос о мере пресечения.

Преступники выбирали жертв среди несовершеннолетних, рассчитывая на их страх перед родителями и полицией. Поговорите со своими детьми: объясните, что делать в случае угроз. Если у ребенка требуют деньги за «молчание», нужно не платить, а немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии осудили банду за вымогательство элитного авто и криптооборудования

Автор: Семен Подгорный