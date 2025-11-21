Жительница Уфы лишилась квартиры и 8 млн рублей из-за мошенников

22:09, 21 ноя 2025

Жительница Уфы лишилась недвижимости и оказалась в долгах на сумму более 8 миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

42-летней женщине поступило сообщение от человека по имени Артем. Собеседник представился футбольным агентом и рассказал о возможности прибыльных инвестиций через знакомого трейдера. После первой успешной сделки уфимка решила вложить крупные суммы.

Женщина взяла кредит, используя в качестве залога квартиру матери — эта сумма составила около 3 миллионов рублей. Затем последовал еще один заем на 800 тысяч рублей. Поверив в надежность схемы, потерпевшая продала собственное жилье и перевела 5 миллионов рублей на счет для инвестирования.

Обман обнаружился после того, как получившие деньги злоумышленники прекратили любые контакты. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.

В МВД по Республике Башкортостан напоминают о необходимости соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми в интернете, не вести с ними переписку и избегать регистрации на сомнительных ресурсах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный