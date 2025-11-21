В Екатеринбурге задержали беглеца из Башкирии
22:19, 21 ноя 2025
Полиция на железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержала 23-летнего жителя Башкирии. Парень находился в федеральном розыске с 16 июля, сообщили в МВД России по УрФО.
Молодого человека ранее осудили за групповую кражу по сговору. Суд отправил его в колонию-поселение, куда он должен был приехать самостоятельно. Осужденный не явился в срок, поэтому его объявили в розыск.
Сейчас задержанного готовят к передаче сотрудникам ФСИН, которые инициировали поиски.
Автор: Семен Подгорный
Фото: прессс-служба / Управление на транспорте МВД России по УрФО
