На трассе М5 под Уфой насмерть сбили пешехода

22:39, 21 ноя 2025

20 ноября около 20:00 на первом километре трассы М5 «Урал» в Уфимском районе произошло ДТП. 45-летний водитель автомобиля «Киа Карнивал» сбил человека. Пешеход погиб на месте.

По данным ГИБДД, причиной ДТП стало нарушение правил пешеходом: он переходил дорогу в неустановленном месте.

Чтобы не рисковать жизнью, инспекторы советуют переходить дорогу только там, где это разрешено: по разметке и на зеленый сигнал светофора. Перед выходом на проезжую часть обязательно посмотрите по сторонам и убедитесь, что машины действительно остановились и пропускают вас.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ