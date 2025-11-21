Все новости Уфы и Башкортостана
На трассе М5 под Уфой насмерть сбили пешехода

На трассе М5 под Уфой насмерть сбили пешехода

22:39, 21 ноя 2025

20 ноября около 20:00 на первом километре трассы М5 «Урал» в Уфимском районе произошло ДТП. 45-летний водитель автомобиля «Киа Карнивал» сбил человека. Пешеход погиб на месте.

По данным ГИБДД, причиной ДТП стало нарушение правил пешеходом: он переходил дорогу в неустановленном месте.

Чтобы не рисковать жизнью, инспекторы советуют переходить дорогу только там, где это разрешено: по разметке и на зеленый сигнал светофора. Перед выходом на проезжую часть обязательно посмотрите по сторонам и убедитесь, что машины действительно остановились и пропускают вас.

В Уфимском районе водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
