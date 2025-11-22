В Башкирии после лобового столкновения загорелся автомобиль

21:34, 22 ноя 2025

На дороге Благовещенск — Павловка в Башкирии произошла авария с пострадавшими. Водитель «Шевроле Ланос» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Genesis G80.

От удара «Шевроле» загорелся. Двое людей, находившихся в этой машине, получили травмы. Их увезли в больницу.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Они выясняют причины аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ