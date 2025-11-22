Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимка чуть не перевела мошенникам 600 тысяч рублей: ее спасла подруга

21:38, 22 ноя 2025

Жительница Уфы едва не лишилась крупной суммы денег из-за звонка мошенников. Сначала ей позвонил «сотрудник финансовой организации» и попросил прийти в отделение, чтобы подтвердить налоговые платежи. Для записи на прием он попросил код из СМС. Женщина его назвала.

Сразу после этого ей пришло уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах». Следом позвонил якобы сотрудник Центробанка. Он заявил, что данные скомпрометированы и преступники берут на женщину кредиты. Чтобы их опередить, нужно самой взять займ и перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина оформила кредит через приложение на 600 тысяч рублей. Когда она пришла в банк снимать наличные, счет заблокировали из-за подозрительной операции. В этот момент она поделилась ситуацией с подругой. Та объяснила, что это обман. Женщина не стала переводить деньги и обратилась в полицию.

