Спасатели Башкирии предупредили об опасности выхода на лед
21:50, 22 ноя 2025
В ноябре Госкомитет по ЧС проводит операцию «Тонкий лед». Спасатели ежедневно патрулируют водоемы и проводят инструктажи для детей. Причина усиленного контроля — несчастные случаи. Прошлой осенью на льду погибли четыре рыбака, в этом году жертвами стали уже двое.
Чтобы не попасть в статистику погибших, выходите на лед только тогда, когда его толщина достигнет 10 сантиметров.
Где лед опасен даже в мороз:
- В устьях рек.
- В местах с быстрым течением.
- Там, где бьют родники или выходят сточные воды.
- Рядом с камышами, кустами и деревьями.
Учитывайте особенности водоемов: пруды и озера замерзают первыми, особенно в безветренную погоду. Реки из-за течения покрываются льдом гораздо позже и неравномерно.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
