Спасатели Башкирии предупредили об опасности выхода на лед

21:50, 22 ноя 2025

В ноябре Госкомитет по ЧС проводит операцию «Тонкий лед». Спасатели ежедневно патрулируют водоемы и проводят инструктажи для детей. Причина усиленного контроля — несчастные случаи. Прошлой осенью на льду погибли четыре рыбака, в этом году жертвами стали уже двое.

Чтобы не попасть в статистику погибших, выходите на лед только тогда, когда его толщина достигнет 10 сантиметров.

Где лед опасен даже в мороз:

В устьях рек.

В местах с быстрым течением.

Там, где бьют родники или выходят сточные воды.

Рядом с камышами, кустами и деревьями.

Учитывайте особенности водоемов: пруды и озера замерзают первыми, особенно в безветренную погоду. Реки из-за течения покрываются льдом гораздо позже и неравномерно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС