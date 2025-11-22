В Уфе мужчина умер после эвакуации из горящей квартиры

22:36, 22 ноя 2025

В Уфе на улице Кольцевой загорелась квартира на шестом этаже многоэтажки. В спальне вспыхнули домашние вещи. Приехавшие спасатели потушили огонь и вынесли мужчину из задымленного помещения. Его передали врачам скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось — он умер.

За последнюю неделю в Башкортостане произошло 79 пожаров. Еще трое человек погибли в Караидельском, Буздякском районах и Нефтекамске.

МЧС напоминает о правилах безопасности: не оставляйте включенные электроприборы без присмотра и следите за исправностью проводки. Простая осторожность может спасти жизнь.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ