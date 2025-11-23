Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии с начала года на пожарах погибли 176 человек

21:26, 23 ноя 2025

С начала 2025 года в республике произошло более 7 000 пожаров. По данным Госкомитета по ЧС, огонь унес жизни 176 человек, еще 170 получили травмы.

Чаще всего пожары случаются из-за небрежности с техникой и проводкой. Чтобы защитить себя и свой дом, соблюдайте простые правила:

  • Следите за проводкой. Если розетка искрит или пахнет горелым пластиком, вызовите электрика. Не пользуйтесь неисправными приборами.
  • Выключайте технику. Уходя из дома или ложась спать, отключайте от сети обогреватели, телевизоры и зарядные устройства.
  • Будьте внимательны. Не оставляйте включенные приборы без присмотра даже на короткое время.

Берегите себя и близких: простая проверка электросети может спасти жизнь.

