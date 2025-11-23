В Башкирии с начала года на пожарах погибли 176 человек
21:26, 23 ноя 2025
С начала 2025 года в республике произошло более 7 000 пожаров. По данным Госкомитета по ЧС, огонь унес жизни 176 человек, еще 170 получили травмы.
Чаще всего пожары случаются из-за небрежности с техникой и проводкой. Чтобы защитить себя и свой дом, соблюдайте простые правила:
- Следите за проводкой. Если розетка искрит или пахнет горелым пластиком, вызовите электрика. Не пользуйтесь неисправными приборами.
- Выключайте технику. Уходя из дома или ложась спать, отключайте от сети обогреватели, телевизоры и зарядные устройства.
- Будьте внимательны. Не оставляйте включенные приборы без присмотра даже на короткое время.
Берегите себя и близких: простая проверка электросети может спасти жизнь.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе мужчина умер после эвакуации из горящей квартиры
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
С начала года в пожарах в Башкирии погибли 170 человек
Происшествия в Башкирии
Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина умер после эвакуации из горящей квартиры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожары унесли жизни 173 человек за год