Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Под Уфой спасатели помогли ребенку, у которого застрял палец в игрушке

Под Уфой спасатели помогли ребенку, у которого застрял палец в игрушке

21:36, 23 ноя 2025

Вечером 22 ноября в селе Миловка Уфимского района пятилетний мальчик засунул палец в игрушку и не смог его вытащить. Родители обратились за помощью в Систему-112.

На вызов приехала бригада Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Чтобы не поранить ребенка, спасатели аккуратно разобрали игрушку слесарными инструментами. Мальчик не пострадал.

Как избежать подобных ситуаций

Спасатели рекомендуют родителям внимательнее выбирать игрушки:

  • Проверяйте возрастную маркировку на упаковке.
  • Не давайте маленьким детям предметы с мелкими деталями и узкими отверстиями.
  • Следите за детьми во время игры, чтобы вовремя заметить опасность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Белорецке спасли рыбака, который вышел на тонкий лед

Читайте также:

В Белорецке спасли рыбака, который вышел на тонкий лед
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе спасение
Читайте также

Спасатели изловили летучую мышь в туалете частного дома под Уфой
Происшествия в Башкирии
Спасатели изловили летучую мышь в туалете частного дома под Уфой
В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
Спасатели в Уфе освободили палец школьницы от застрявшего кольца
Происшествия в Башкирии
Спасатели в Уфе освободили палец школьницы от застрявшего кольца
Под Уфой вторые сутки нет воды. Где её получить и куда звонить
Происшествия в Башкирии
Под Уфой вторые сутки нет воды. Где её получить и куда звонить


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен