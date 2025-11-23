Под Уфой спасатели помогли ребенку, у которого застрял палец в игрушке
21:36, 23 ноя 2025
Вечером 22 ноября в селе Миловка Уфимского района пятилетний мальчик засунул палец в игрушку и не смог его вытащить. Родители обратились за помощью в Систему-112.
На вызов приехала бригада Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Чтобы не поранить ребенка, спасатели аккуратно разобрали игрушку слесарными инструментами. Мальчик не пострадал.
Как избежать подобных ситуаций
Спасатели рекомендуют родителям внимательнее выбирать игрушки:
- Проверяйте возрастную маркировку на упаковке.
- Не давайте маленьким детям предметы с мелкими деталями и узкими отверстиями.
- Следите за детьми во время игры, чтобы вовремя заметить опасность.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
