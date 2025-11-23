В одном из домов Стерлитамака загорелись электрощиты

21:40, 23 ноя 2025

Утром 23 ноября в пятиэтажке на улице Макаренко загорелись электрощиты. Подъезд быстро наполнился дымом.

Спасатели вывели из задымленного здания девять человек, в том числе одного ребенка. Чтобы очистить подъезд от дыма, пожарные применили тактическую вентиляцию. Еще тридцать жильцов вышли на улицу сами до приезда МЧС.

Одного мужчину 47 лет увезли в больницу с отравлением угарным газом. Сейчас дознаватель МЧС выясняет, почему произошло возгорание.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ