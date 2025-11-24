Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии скончалась студентка, которую на пешеходном переходе сбил пьяный лихач на BMW

21:16, 24 ноя 2025

18 ноября в больнице умерла 18-летняя студентка колледжа Диана А. Она провела в коме шесть дней после наезда на пешеходном переходе. Виновник аварии был пьян и скрылся с места, его уже лишали прав за аналогичное нарушение.

Обстоятельства аварии

Трагедия произошла вечером 12 ноября на проспекте Ленина. Три подруги, знакомые с первого класса, переходили дорогу по разметке. Водитель BMW X5 не затормозил и сбил двух девушек. Третья подруга успела избежать удара, и первая бросилась на помощь.

Удар был такой силы, что одну из пострадавших, Валерию С., отбросило на встречную полосу под колеса другого автомобиля. Она выжила, но получила ушиб мозга и переломы руки и ноги. Водитель BMW скрылся, но полиция быстро его вычислила и задержала.

Погибшая

Основной удар пришелся на Диану А. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому, из которой не вышла. Девушка училась на дизайнера в Межрегиональном восточном экономическом колледже и, по словам матери, обладала природным талантом к рисованию. 20 ноября Диану похоронили на родине отца — в деревне Асавбашево Аургазинского района, пишет КП-УФА.

За рулем находился 30-летний житель Стерлитамака Тагир Р. При задержании алкотестер показал 0,809 мг/л — сильная степень опьянения.

Это не первое нарушение Тагира: ранее суд лишил его прав на полтора года за пьяную езду. Он проигнорировал запрет и снова сел за руль нетрезвым. Сейчас мужчина арестован. Семьи Дианы и Валерии объединились, чтобы добиваться в суде максимального срока заключения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: личный архив мамы погибшей
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
