В Башкирии мужчина поджег дом, в котором находились женщина и четверо детей

21:36, 24 ноя 2025

Инцидент произошел утром в воскресенье в деревне Самара-Ивановка Мелеузовского района. 35-летний местный житель облил бензином входную дверь частного дома и поджег ее, сообщили в районном ОМВД.

В этот момент внутри помещения находилась хозяйка и четверо детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пожар удалось вовремя потушить.

По словам пострадавшей, поджигатель — ее бывший сожитель, который ранее уже был судим. Перед поджогом он приходил к дому, требовал впустить его и угрожал женщине ножом. После отказа он ушел, но вскоре вернулся с емкостью с горючим.

Полиция задержала мужчину и доставила его в отдел. МВД проводит проверку по факту случившегося.

Автор: Семен Подгорный