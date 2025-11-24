В Чекмагушевском районе Башкирии на предприятии погибли двое рабочих
21:59, 24 ноя 2025
Утром 21 ноября в селе Юмашево на сельхозпредприятии «Базы» погибли двое сотрудников — мужчины 59 и 35 лет. Их тела обнаружили в бункере зерноочистительной машины.
По предварительной версии, рабочие спустились в бункер для его очистки и отравились неизвестным веществом. Погибших нашли их коллеги.
Гострудинспекция и прокуратура Башкирии начали проверку. Специалисты выясняют точные причины произошедшего и проверяют, соблюдались ли на предприятии правила безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Уфимка два часа провела в яме на проспекте Октября
Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено Прокуратурой РБ. / Telegram Прокуратуры РБ.
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе двое рабочих погибли в канализационной шахте
Происшествия в Башкирии
В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП с трактором погибли три человека, включая ребёнка