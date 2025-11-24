В Чекмагушевском районе Башкирии на предприятии погибли двое рабочих

21:59, 24 ноя 2025

Утром 21 ноября в селе Юмашево на сельхозпредприятии «Базы» погибли двое сотрудников — мужчины 59 и 35 лет. Их тела обнаружили в бункере зерноочистительной машины.

По предварительной версии, рабочие спустились в бункер для его очистки и отравились неизвестным веществом. Погибших нашли их коллеги.

Гострудинспекция и прокуратура Башкирии начали проверку. Специалисты выясняют точные причины произошедшего и проверяют, соблюдались ли на предприятии правила безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Уфимка два часа провела в яме на проспекте Октября

Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено Прокуратурой РБ. / Telegram Прокуратуры РБ.