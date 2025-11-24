Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Чекмагушевском районе Башкирии на предприятии погибли двое рабочих

В Чекмагушевском районе Башкирии на предприятии погибли двое рабочих

21:59, 24 ноя 2025

Утром 21 ноября в селе Юмашево на сельхозпредприятии «Базы» погибли двое сотрудников — мужчины 59 и 35 лет. Их тела обнаружили в бункере зерноочистительной машины.

По предварительной версии, рабочие спустились в бункер для его очистки и отравились неизвестным веществом. Погибших нашли их коллеги.

Гострудинспекция и прокуратура Башкирии начали проверку. Специалисты выясняют точные причины произошедшего и проверяют, соблюдались ли на предприятии правила безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимка два часа провела в яме на проспекте Октября

Читайте также:

Уфимка два часа провела в яме на проспекте Октября
Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено Прокуратурой РБ. / Telegram Прокуратуры РБ.
Теги: Чекмагушевский район происшествия в Чекмагушевском районе несчастный случай
Читайте также

В Уфе двое рабочих погибли в канализационной шахте
Происшествия в Башкирии
В Уфе двое рабочих погибли в канализационной шахте
В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
Происшествия в Башкирии
В Уфе двое рабочих пострадали при падении строительной люльки
В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в хозпостройке погибли двое мужчин
В Башкирии в ДТП с трактором погибли три человека, включая ребёнка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП с трактором погибли три человека, включая ребёнка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен