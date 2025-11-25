Все новости Уфы и Башкортостана
Метровый полоз заполз в квартиру жительницы Уфы

21:49, 25 ноя 2025

Сегодня вечером в Калининском районе Уфы, в доме на улице Интернациональной, жильцы нашли у себя в квартире змею. Это был метровый полоз, сообщили в УГЗ Уфы.

Змея забралась на четвертый этаж и спряталась в ванной. Сначала хозяйка приняла ее за лоскут пестрой ткани, но домашний кот заметил движение и насторожился. Поняв, что это живая рептилия, владельцы квартиры вызвали помощь.

Сотрудники Управления гражданской защиты нашли полоза на кухне — он прятался за задней стенкой холодильника. Спасатели аккуратно поймали змею и отвезли в отряд.

Полоз сейчас находится у спасателей. Если эта змея уползла от вас или вы знаете ее хозяина, пожалуйста, свяжитесь со службой спасения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба управления гражданской защиты Уфы / соцсети
