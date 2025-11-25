Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимец лишился 330 тысяч рублей из-за схемы с работой в Европе

22:25, 25 ноя 2025

49-летний житель Уфимского района перевёл мошенникам 330 тысяч рублей, поверив в предложение о работе водителем в Европе. Аферисты пообещали высокую зарплату и помощь с документами, но после получения денег перестали выходить на связь, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Злоумышленники сами нашли мужчину в мессенджере и с неизвестных номеров предложили ему вакансию личного шофёра для состоятельной европейской семьи. Условия выглядели привлекательно: солидный оклад, полный соцпакет и содействие в переезде.

За оформление загранпаспорта и визы мошенники попросили предоплату. Чтобы скрыть следы, они использовали сложную схему: мужчину убедили купить криптовалюту на бирже и перевести её на их счёт. Так он лишился 330 тысяч рублей.

Вскоре аферисты потребовали перевести ещё столько же — 330 тысяч рублей, объяснив это необходимостью «разблокировать счёт». Именно повторное требование крупной суммы заставило мужчину понять, что его обманули. Потерпевший обратился в полицию

