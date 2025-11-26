Все новости Уфы и Башкортостана
Инспекторы ДПС задержали подозреваемого в убийстве на трассе под Уфой

21:41, 26 ноя 2025

Сотрудники ГИБДД остановили грузовик на трассе Уфа — Оренбург и задержали водителя. Им оказался 25-летний уроженец Ростовской области, который скрывался от следствия после убийства дяди. Сейчас он под арестом.

Полиция получила ориентировку на «КамАЗ», в котором мог находиться предполагаемый преступник. Данные грузовика внесли в систему отслеживания «Паутина». Камеры показали, что машина едет в сторону Уфы. Информацию передали на ближайший пост ДПС, где инспекторы остановили грузовик и проверили документы водителя.

По версии следствия, убийство случилось вечером 16 октября в Уфе. 25-летний мужчина выпивал в квартире со своим 68-летним дядей. Пенсионер был недоволен тем, что племянник живет у него. Бытовой конфликт перерос в драку: молодой человек ударил родственника ножом несколько раз. Пожилой мужчина скончался на месте.

После преступления племянник скрылся. На допросе он рассказал, что сначала хотел уехать к родственникам в Магнитогорск, но в дороге испугался, передумал и развернул машину обратно в Уфу. В этот момент его задержали.

Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

