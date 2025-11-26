Волки кошмарят город в Башкирии

21:55, 26 ноя 2025

В башкирском городе Межгорье появилась стая волков. Камеры видеонаблюдения регулярно фиксируют хищников в разных районах, пишет nu-канал «Башкирия Online».

Местные жители сообщают, что животные проникают во дворы и уже уничтожили почти всех домашних собак. Из-за этого люди боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу, жалуясь на постоянный страх за свою безопасность.

Горожане утверждают, что на их просьбы о помощи чиновники отвечают отписками. В администрации города заявили, что получили только одно официальное обращение. Власти пока ограничились предупреждением: жителям советуют быть осторожнее в темное время суток, так как дикие животные выходят на территорию города.

Автор: Семен Подгорный