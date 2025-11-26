Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Волки кошмарят город в Башкирии

Волки кошмарят город в Башкирии

21:55, 26 ноя 2025

В башкирском городе Межгорье появилась стая волков. Камеры видеонаблюдения регулярно фиксируют хищников в разных районах, пишет nu-канал «Башкирия Online».

Местные жители сообщают, что животные проникают во дворы и уже уничтожили почти всех домашних собак. Из-за этого люди боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу, жалуясь на постоянный страх за свою безопасность.

Горожане утверждают, что на их просьбы о помощи чиновники отвечают отписками. В администрации города заявили, что получили только одно официальное обращение. Власти пока ограничились предупреждением: жителям советуют быть осторожнее в темное время суток, так как дикие животные выходят на территорию города.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Межгорье нападение волков
Читайте также

В нацпарке «Башкирия» туристов просят не ходить в походы по ночам
Общество в Башкирии
В нацпарке «Башкирия» туристов просят не ходить в походы по ночам
Деревню в Башкирии терроризирует стадо волков
Происшествия в Башкирии
Деревню в Башкирии терроризирует стадо волков
В Уфе ГИБДД призвала соблюдать особую осторожность из-за плохой погоды
Человек и закон в Башкирии
В Уфе ГИБДД призвала соблюдать особую осторожность из-за плохой погоды
Минобороны России подтвердило уничтожение двух БПЛА над Башкирией
Происшествия в Башкирии
Минобороны России подтвердило уничтожение двух БПЛА над Башкирией


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен