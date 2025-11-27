В Уфе на пожаре погиб пенсионер-инвалид
21:33, 27 ноя 2025
В Орджоникидзевском районе Уфы произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Кольцевой. Погиб 67-летний мужчина.
Возгорание началось в квартире на четвертом этаже — там загорелись личные вещи. Соседи среагировали быстро: еще до приезда МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, в том числе шестеро детей.
Пожарные потушили огонь и осмотрели помещение. Внутри обнаружили тело хозяина квартиры. Мужчина имел инвалидность. Врачи констатировали смерть на месте.
Сейчас дознаватели МЧС выясняют точные причины пожара.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе мужчина умер после эвакуации из горящей квартиры
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы
Происшествия в Башкирии
В башкирском Нефтекамске мужчина погиб в пожаре из-за сигареты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина, семь человек спаслись
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в результате пожара погиб пенсионер