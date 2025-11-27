В Уфе на пожаре погиб пенсионер-инвалид

21:33, 27 ноя 2025

В Орджоникидзевском районе Уфы произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Кольцевой. Погиб 67-летний мужчина.

Возгорание началось в квартире на четвертом этаже — там загорелись личные вещи. Соседи среагировали быстро: еще до приезда МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, в том числе шестеро детей.

Пожарные потушили огонь и осмотрели помещение. Внутри обнаружили тело хозяина квартиры. Мужчина имел инвалидность. Врачи констатировали смерть на месте.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют точные причины пожара.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе мужчина умер после эвакуации из горящей квартиры

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ