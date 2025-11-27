Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе на пожаре погиб пенсионер-инвалид

В Уфе на пожаре погиб пенсионер-инвалид

21:33, 27 ноя 2025

В Орджоникидзевском районе Уфы произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Кольцевой. Погиб 67-летний мужчина.

Возгорание началось в квартире на четвертом этаже — там загорелись личные вещи. Соседи среагировали быстро: еще до приезда МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, в том числе шестеро детей.

Пожарные потушили огонь и осмотрели помещение. Внутри обнаружили тело хозяина квартиры. Мужчина имел инвалидность. Врачи констатировали смерть на месте.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют точные причины пожара.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
