В Уфе спасатели вытащили 85-летнюю женщину из-под упавшего шкафа

21:42, 27 ноя 2025

На проспекте Октября спасатели помогли пенсионерке, которая оказалась заблокирована в собственной квартире. На 85-летнюю женщину упал кухонный гарнитур, и она не могла выбраться самостоятельно.

Родственники забеспокоились, когда бабушка перестала выходить на связь. При этом они видели, что в окнах квартиры горит свет. Близкие не стали ждать и вызвали экстренные службы.

Прибывшие сотрудники Управления гражданской защиты вскрыли дверь слесарным инструментом. В кухне они обнаружили хозяйку под упавшей мебелью.

Спасатели подняли шкаф и освободили женщину. Благодаря тому, что родственники вовремя заметили неладное и вызвали помощь, удалось избежать тяжелых последствий для здоровья пострадавшей.

Спасатели в очередной раз предупреждают: проверьте, как закреплена мебель в квартирах ваших пожилых родственников. Тяжелые шкафы и гарнитуры должны быть надежно прикручены к стенам. Если одинокий пожилой человек долго не отвечает на звонки, но в квартире есть признаки жизни (свет, звук телевизора) — это повод проверить ситуацию лично или вызвать помощь.

Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
