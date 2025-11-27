Житель Стерлитамака лишился 25 тысяч рублей на сайте знакомств

21:47, 27 ноя 2025

25-летний житель Стерлитамака перевел мошенникам 25 тысяч рублей, пытаясь договориться о свидании.

Мужчина искал интимные услуги на сайте знакомств и оставил заявку. Ему ответила девушка, предложив встречу за 25 тысяч рублей. После того как житель Башкирии перевел всю сумму на указанный счет, незнакомка перестала выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как не стать жертвой

Мошенники часто используют сайты знакомств и просят предоплату под разными предлогами: за услуги, билеты или страховку встречи.

Не переводите деньги незнакомым людям до личной встречи.

Если у вас просят полную предоплату за свидание или услуги в интернете, скорее всего, это обман.

Проверяйте собеседников через поиск по фото или номеру телефона.

Автор: Семен Подгорный