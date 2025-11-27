Житель Стерлитамака лишился 25 тысяч рублей на сайте знакомств
21:47, 27 ноя 2025
25-летний житель Стерлитамака перевел мошенникам 25 тысяч рублей, пытаясь договориться о свидании.
Мужчина искал интимные услуги на сайте знакомств и оставил заявку. Ему ответила девушка, предложив встречу за 25 тысяч рублей. После того как житель Башкирии перевел всю сумму на указанный счет, незнакомка перестала выходить на связь.
Потерпевший обратился в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Как не стать жертвой
Мошенники часто используют сайты знакомств и просят предоплату под разными предлогами: за услуги, билеты или страховку встречи.
- Не переводите деньги незнакомым людям до личной встречи.
- Если у вас просят полную предоплату за свидание или услуги в интернете, скорее всего, это обман.
- Проверяйте собеседников через поиск по фото или номеру телефона.
