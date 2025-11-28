Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Неадекватный мужчина в балаклаве атаковал машины в Уфе

Неадекватный мужчина в балаклаве атаковал машины в Уфе

21:43, 28 ноя 2025

В Уфе на проезжей части заметили странного мужчину в балаклаве, который нападал на автомобили. Инциденты произошли на улице Галле и проспекте Октября. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Неизвестный действовал по одной схеме: подходил к остановившимся на красный свет машинам, пытался открыть двери, стучал по окнам и бил ногами по капоту и дверям. Мужчина также перегораживал дорогу транспорту, создавая опасную ситуацию на дороге.

Несколько водителей успели снять происходящее на камеру. На видео видно, как человек в маске беспорядочно перемещается между автомобилями в потоке. Его действия представляли угрозу для участников движения.

Информации о задержании мужчины или причинах его поведения пока нет. Личность нападавшего не установлена.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Следственный комитет проверяет интернат в Уфе из-за драки школьниц

Читайте также:

Следственный комитет проверяет интернат в Уфе из-за драки школьниц
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан / телеграм
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Нефтекамске неизвестный требовал у школьницы интимные видео за игровые бонусы
Происшествия в Башкирии
Нефтекамске неизвестный требовал у школьницы интимные видео за игровые бонусы
В Уфе водитель протаранил две машины на светофоре
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель протаранил две машины на светофоре
В Уфе на видео сняли групповое избиение мужчины
Происшествия в Башкирии
В Уфе на видео сняли групповое избиение мужчины
В Башкирии мужчина жестоко избил двух пенсионеров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина жестоко избил двух пенсионеров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен