Неадекватный мужчина в балаклаве атаковал машины в Уфе

21:43, 28 ноя 2025

В Уфе на проезжей части заметили странного мужчину в балаклаве, который нападал на автомобили. Инциденты произошли на улице Галле и проспекте Октября. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Неизвестный действовал по одной схеме: подходил к остановившимся на красный свет машинам, пытался открыть двери, стучал по окнам и бил ногами по капоту и дверям. Мужчина также перегораживал дорогу транспорту, создавая опасную ситуацию на дороге.

Несколько водителей успели снять происходящее на камеру. На видео видно, как человек в маске беспорядочно перемещается между автомобилями в потоке. Его действия представляли угрозу для участников движения.

Информации о задержании мужчины или причинах его поведения пока нет. Личность нападавшего не установлена.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан / телеграм