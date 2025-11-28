В Уфе спасатели вытащили собаку из ямы возле кинотеатра «Смена»

21:46, 28 ноя 2025

Ночью на бульваре Славы собака упала в яму за ограждением возле кинотеатра «Смена». Животное не могло выбраться самостоятельно.

Очевидцы позвонили в экстренные службы. Сотрудники Управления гражданской защиты спустились в яму и достали пса. Животное не пострадало и в ветеринарной помощи не нуждалось.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы