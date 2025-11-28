В Уфе спасатели вытащили собаку из ямы возле кинотеатра «Смена»
21:46, 28 ноя 2025
Ночью на бульваре Славы собака упала в яму за ограждением возле кинотеатра «Смена». Животное не могло выбраться самостоятельно.
Очевидцы позвонили в экстренные службы. Сотрудники Управления гражданской защиты спустились в яму и достали пса. Животное не пострадало и в ветеринарной помощи не нуждалось.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Уфимка два часа провела в яме на проспекте Октября
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасли собаку, упавшую в погреб
Происшествия в Башкирии
Прогулка обернулась кошмаром: в Башкирии спасатели вытащили упавшего в реку мужчину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ветеринары вылечили брошенного в костер котенка