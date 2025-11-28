В Башкирии при пожаре погиб мужчина
21:56, 28 ноя 2025
В селе Таймасово Куюргазинского района сгорел частный дом. При разборе завалов пожарные нашли тело 51-летнего хозяина.
Пожар случился на улице Шалтранской. Огонь охватил бревенчатый дом и веранду. Сотрудники МЧС потушили возгорание, но спасти владельца не удалось.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Он выясняет, из-за чего начался пожар.
Как обезопасить свой дом
Чтобы избежать пожара, проверьте проводку и не оставляйте обогреватели включенными на ночь. Установите дома пожарный извещатель — громкий звук разбудит вас при первых признаках дыма и даст шанс спастись.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
