В Башкирии при пожаре погиб мужчина

В селе Таймасово Куюргазинского района сгорел частный дом. При разборе завалов пожарные нашли тело 51-летнего хозяина.

Пожар случился на улице Шалтранской. Огонь охватил бревенчатый дом и веранду. Сотрудники МЧС потушили возгорание, но спасти владельца не удалось.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС. Он выясняет, из-за чего начался пожар.

Как обезопасить свой дом

Чтобы избежать пожара, проверьте проводку и не оставляйте обогреватели включенными на ночь. Установите дома пожарный извещатель — громкий звук разбудит вас при первых признаках дыма и даст шанс спастись.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ