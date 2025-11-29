В Учалинском районе Башкирии на пожаре погиб мужчина с инвалидностью
21:18, 29 ноя 2025
Рано утром в деревне Расулево загорелся частный деревянный дом на улице Тайсын. Прибывшие сотрудники МЧС потушили огонь.
Разбирая сгоревшие конструкции, пожарные нашли тело хозяина дома. Погибшему было 43 года, у него была вторая группа инвалидности.
Сейчас на месте работает дознаватель МЧС: он выясняет причины возгорания.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
