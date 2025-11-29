В Учалинском районе Башкирии на пожаре погиб мужчина с инвалидностью

21:18, 29 ноя 2025

Рано утром в деревне Расулево загорелся частный деревянный дом на улице Тайсын. Прибывшие сотрудники МЧС потушили огонь.

Разбирая сгоревшие конструкции, пожарные нашли тело хозяина дома. Погибшему было 43 года, у него была вторая группа инвалидности.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС: он выясняет причины возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ