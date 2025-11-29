В Башкирии ищут женщину, пропавшую неделю назад

21:31, 29 ноя 2025

В Уфе продолжаются поиски 56-летней жительницы поселка Уптино Асии Фатхиевой. Женщина вышла из дома вечером 22 ноября и больше не давала о себе знать. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.

По данным следствия, последний раз пропавшую видели около 18:00 того же дня на проспекте Октября возле дома № 85. После этого следы женщины теряются.

В розыскных мероприятиях принимают участие оперативники МВД Башкирии, сотрудники полиции Уфы и волонтеры из поисковых отрядов. Правоохранители обходят близлежащие территории и опрашивают возможных свидетелей.

Описание разыскиваемой: выглядит на 55-60 лет, рост 170 см, среднего телосложения. У женщины каштановые волосы и карие глаза. Когда она вышла из дома, на ней были: белая шапка, светлая куртка-пуховик, темные джинсы и черные полуботинки.

Силовики просят граждан, имеющих какую-либо информацию о судьбе Фатхиевой, сообщить по номерам: 8(347)242-77-15, 8(347)279-39-02, 8(347)279-32-92 или позвонить по короткому номеру 102. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД Башкирии